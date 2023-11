Kuchen, Kaffee und Kreatives in Wels

Süßer als Zucker, ideenreicher als je zuvor und frischer als der Morgenkaffee – so präsentiert sich die Kuchen- und Kreativmesse & KaffeeWelt vom 24. bis 26. November in der Messe Wels.

Auf der Kuchenmesse erhalten die Besucher Tipps von den Stars wie Betty’s Sugardreams, Raheem Haidar und Sarah Jahn. Zudem geht am 25. und 26. November der erste „Junior Baking Star“ über die Bühne.

Lesen Sie auch

Dabei treten Meister, Gesellen oder Lehrlinge der Berufe Konditor, Pâtissier und Bäcker im Alter von 18 bis 28 Jahren zum süßen Duell an. Die Teilnehmer müssen in verschiedenen Herausforderungen ihre Back-Künste zeigen. Während der Messe können die Besucher hautnah die Entstehung der Tortenkunstwerke mitverfolgen.

Bereits um 11 Uhr nimmt die Jury die erste Herausforderung, eine atemberaubende Anschnitt-Torte, unter die Lupe. Spätestens um 14 Uhr muss die Anlass-Torte, für die Zucker- und Airbrusharbeit vorgeschrieben ist, auf dem Jury-Tisch bereitstehen.

Das beeindruckende Schaustück, das mindestens 80 cm hoch in die Luft ragt, muss ab 16 Uhr die erfahrene Jury überzeugen. Dem Gewinner winkt ein Scheck über 1000 Euro. Die Top-5-Platzierten erhalten zudem die Möglichkeit, an einem Camp mit Europas besten Backtrainern teilzunehmen. Die Kaffeebohne bekommt in der KaffeeWelt eine große Bühne.

Die Kreativmesse ist beliebter Treffpunkt für DIY-Experten, Hobbyschneiderinnen, Bastel-Tiger und Handarbeitsfans. In Kreativ-Workshops können Produktneuheiten ausprobiert und neue Techniken erlernt werden.

Tickets unter tickets.messe-wels.at