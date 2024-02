Küchenbrand in Perg rasch gelöscht

Am Dienstag wurden Einsatzkräfte zu einem Brand in einer Küche in Perg gerufen. Vor Ort konnten die Feuerwehren Perg und Pergkirchen mit Unterstützung des Roten Kreuzes und der Polizei schnell eingreifen und den Kleinbrand erfolgreich löschen.

Nach dem Löscheinsatz mussten Teile der betroffenen Küche demontiert und ins Freie gebracht werden. Die Wohnung in dem Mehrparteienhaus wurde gründlich belüftet.

Der Vorfall endete ohne Verletzte und der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden. Der schnelle und professionelle Einsatz der Rettungskräfte verhinderte einen größeren Schaden.