Künstler mit Beeinträchtigung stellen in St. Pius ihre Werke aus

Diese sind in einem Workshop unter dem Motto „ergänzend“ im Sommer entstanden

Achtzehn Künstler mit Beeinträchtigung vom Caritas-Standort St. Pius in Steegen/Peuerbach widmeten sich beim heurigen Kunst-Workshop dem Thema „ergänzend“.

Die dazu entstandenen Skulpturen, Bilder, Fotos und Texte werden nun in einer Ausstellung präsentiert. Die Vernissage findet am Donnerstag, dem 26. September, um 19 Uhr in St. Pius 3 statt, wo es erstmals auch einen thematisch passenden Film zu sehen gibt. Die Ausstellung ist bis 25. Oktober jeweils von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Kunst erfüllt, beflügelt und lässt Menschen aufblühen: Das erleben auch die Menschen mit Beeinträchtigungen am Caritas-Standort St. Pius in Steegen/Peuerbach. Seit mehr als zwei Jahrzehnten fördert hier die Caritas OÖ das künstlerische Schaffen in Form der KUNST St. Pius.

Entfaltungsraum für individuelles Gestalten

„Wir machen in unserem Atelier keine Beschäftigungs- oder Kunsttherapie, sondern bieten einen Entfaltungsraum für individuelles Gestalten, in der Assistenz angeboten, aber nicht aufgedrängt wird. In der Kunst können sie ihre individuellen Perspektiven, Talente und Ausdrucksformen einbringen, die oft eine tiefere Ebene der Emotionalität und Authentizität vermitteln“, sagt Andrea Hinterberger, Leiterin der KUNST St. Pius.

Seit Jahren findet deshalb in St. Pius immer im August ein zweiwöchiger Kunst-Workshop mit Künstlern aus den Sparten Malerei/Grafik, Bildhauerei, Fotografie, Literatur und heuer erstmals auch der Sparte Theater statt.

Diesen Sommer arbeiteten die Teilnehmer unter dem Motto „ergänzend“ mit Armin Andraschko, Alexander Flotzinger, Andrea Hinterberger, Wolf Junger, Violetta Walkolbinger und Katharina Wenty.

„Mit dem gewählten Thema ‚ergänzend‘ zeigen wir auf, wie Verschiedenheit zusammengeführt, vervollständigt oder sogar verbessert werden kann. Wir unterstreichen die Bedeutung von Vielfalt und Einzigartigkeit in verschiedenen Bereichen des Lebens“, erklärt Hinterberger.