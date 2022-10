Kuh erschreckte Pferd: Kutschenunfall in Oberösterreich

Zwei Verletzte hat am Samstag ein Unfall mit einer Pferdekutsche in Pierbach (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich gefordert. Ein Einheimischer (58) fuhr kurz nach 15.00 Uhr mit der Pferdekutsche auf einem Güterweg.

Als sich auf der Weide neben der Fahrbahn eine Kuh bewegte, wurde das Pferd scheu und zog das Gespann den Hang hinunter. Der Kutscher und eine 13-jährige Beifahrerin kamen zu Sturz und verletzten sich.

Lesen Sie auch

Der 58-Jährige dürfte laut Polizei leichte Verletzungen erlitten haben und wurde in das UKH Linz gebracht.

Die junge Beifahrerin verletzte sich schwer und wurde vom Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Das Pferd ritt weiter Richtung Schönau.