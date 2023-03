Kulinarik im Schnee: Höss-Hütten laden zum dritten „Genussgipfeln“

Skifahren und Schlemmen am 18. März in Hinterstoder

„Wir nehmen alles, was Oberösterreich zu bieten hat und machen Events daraus!“ Lust auf das nächste Kulinarik-Highlight im Land — das „Genussgipfeln 2023“ — auf der Höss in Hinterstoder machten am Mittwoch Tourismus-LR Markus Achleitner und Agrar-LR Michaela Langer Weninger.

Zum dritten Mal schon findet das Event am Berg statt — heuer am 18. März. Von 10.30 bis 15 Uhr laden Bärenhütte, Löger-Hütt’n, Höss Salettl, Edtbauernalm und Berggasthof Höss zum Schlemmen ein. Mit einer Tageskarte um 63 Euro ist man dabei, Saison- und Mehrtageskarteninhaber müssen 20 Euro berappen.

Tickets gibt es ausschließlich online: www.hiwu.at/gut-scheinshop. Geboten werden lokale Schmankerl und Schluckerl von elf Produzenten aus dem Genussland Oberösterreich (darunter Haubenkoch Werner Traxler). Gleich drei Gin-Gondeln von Peter Affenzeller, Destillerie Schosser und LoRe warten auf die Besucher. Zum Abschluss gibt es eine Aprés-Ski-Party auf der Löger Hütt’n.

Gute Schneelage auf den Pisten

Auch wenn in den Skigebieten der Saisonschluss naht: „Die Pisten und Schneeverhältnisse auf der Höss sind sehr gut“, betont HIWU-Vorstandsdirektor Rainer Rohregger. Mit dem „Genusgipfeln“ wolle man die Saison verlängern. „Denn der März ist die schönste Zeit zum Skifahren!“ Ziel sei es, die Veranstaltung zu einem Mehrtagesevent zu machen.

Ausgezeichnete Buchungslage

„Genussgipfeln ist Marketing erster Klasse für Oberösterreich und seine Kulinarik-Stars“, betont Langer-Weninger. Schließlich sei es ein Ziel, ergänzt Achleitner, „dass Kulinarik künftig ein Buchungsmotiv bei den Gästen wird“.

Die heurige Buchungslage in der Wintersaison stimmt den Landesrat zuversichtlich. Man habe im November und Dezember 97 Prozent der Nächtigungen vom Rekordwinter 2018/19 erreicht — in dieser Saison gab es insgesamt acht Millionen Nächtigungen.