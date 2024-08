Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag Kupferkabel aus einer Werkstatt in Linz gestohlen, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Die Unbekannten gelangten in der Zeit zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr auf nicht näher bekannte Weise auf ein Gelände der ÖBB. Dort brachen sie den Kasten der Außensteuerung des Rolltores auf und öffneten dieses.

Die unbekannten Täter stahlen rund 1,5 Tonnen Kupferkabel im Wert von etwa 40.000 Euro.