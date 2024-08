Land OÖ ermöglicht Badevergnügen an und in 14 Seen in Oberösterreich

27 Badeanlagen an 14 Seen mit insgesamt 480.000 m² Liegeflächen

„Die sommerlichen Temperaturen machen zusätzlich Lust auf Erholung am und im Wasser. Umso erfreulicher, dass Oberösterreich ein echtes Badeparadies mit Seen inmitten wunderschöner Landschaften ist. Alleine das Land OÖ stellt Erholungssuchenden 27 Badeanlagen an 14 Seen mit insgesamt rund 480.000 m² Liegeflächen an zusammen 11 km Uferlänge zur Verfügung“, laden Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner zu unbeschwertem Badevergnügen ein.

Damit dem Badespaß nichts im Wege steht, investiert das Land alleine heuer 800.000 Euro in den laufenden Betrieb und mehr als eine halbe Million Euro in die Infrastruktur, insbesondere in die Erneuerung von Steganlagen sowie ab Herbst in die Erneuerung des Badebuffet-Gebäudes in Litzlberg.

Lesen Sie auch

Die Bade- und Erholungsanlagen werden seitens des Landes noch durch diverse Seezugänge im Eigentum der Landesstraßenverwaltung ergänzt, die sich ebenfalls großen Zuspruchs erfreuen.

Darüber hinaus betreiben auch die Österreichischen Bundesforste in OÖ insgesamt 27 öffentliche und frei zugängliche Naturbadeplätze an 14 Seen, hier stehen weitere 110.000 m² an Liegeflächen zur Verfügung.

Ergänzt wird das noch durch das Angebot der Gemeinden, die zum Teil auch direkte Seezugänge anbieten und darüber hinaus auch eine Vielzahl an Freibädern betreiben.

„Badeplätze und öffentliche Seezugänge an Oberösterreichs Seen bieten der Bevölkerung, Ausflugsgästen sowie Urlauberinnen und Urlaubern Abkühlung und Entspannung. Alleine am Traunsee gibt es 58 freie Seezugänge und Badeplätze mit einer Gesamtfläche von 323.000 m². Am Attersee sind es rund 100 Seezugänge und Badeplätze mit einer dazugehörigen Fläche von rund 273.000 m²“, unterstreichen Stelzer und Achleitner.

Ein Drittel der Uferlänge des Traunsees ist öffentlich zugänglich. Die gesamte Uferlänge umfasst etwas mehr als 35 km. Abzüglich des schwer zugänglichen östlichen Naturufers bleiben rund 28 km direkt erreichbare Seeufer. Davon sind 9 km öffentlich zugänglich.

Der Attersee, als größter Binnensee Österreichs, weist einen Umfang von rund 48,5 km (Straßenlänge) auf. Davon sind 12 km frei zugänglich. Aktuell gibt es am Attersee rund 100 freie Seezugänge und Badeplätze. Die dazugehörige Grundfläche beträgt in Summe rund 273.000 m².

Und der Zugang zu heimischen Gewässern wird mehr. Erst letzten Donnerstag gaben die Bundesforste bekannt, dass sie eine rund 7.300 Quadratmeter großen Seeuferfläche am ehemaligen Bahnhofsareal in der Marktgemeinde Schörfling erwirbt und angrenzend weitere 6.700 Quadratmetern pachten. Damit soll auf in Summe rund 14.000 Quadratmetern ein attraktives Freizeit- und Erholungsareal mit Seezugang entstehen, das für alle dauerhaft frei und kostenlos zugänglich ist.

„Das sind gute Nachrichten für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, aber auch für alle, die unser schönes Land besuchen“, freute sich Landeshauptmann Thomas Stelzer.