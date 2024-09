Land OÖ schafft einen mit 100.000 Euro dotierten „Ehrenamtsfonds“

Einstimmiger Beschluss in der Landesregierung

Schon bisher wurden Ehrenamtliche in Oberösterreich auf vielfältige Weise unterstützt, jetzt wird ein eigenes Förderprogramm – ein „Ehrenamtsfonds“ – geschaffen, um ehrenamtliche Vereine und gemeinnützige GmbHs speziell bei der Nachwuchs-Rekrutierung unterstützen zu können. Das wurde am Montag in der Regierungssitzung einstimmig beschlossen, gab LH Thomas Stelzer bekannt.

Aus diesem Förderprogramm können Vereine und gemeinnützige GmbHs Zuwendungen erhalten, die zur Entwicklung oder Durchführung von innovativen Maßnahmen, besonderen Aktivitäten oder Initiativen zur nachhaltigen Sicherung des Ehrenamts in Oberösterreich beitragen.

In dem Fonds stehen jährlich 100.000 Euro zur Verfügung, die maximale Förderung pro Vorhaben beträgt 3.000 Euro. Der Start des Förderprogrammes ist mit 1. Jänner 2025 terminisiert.

Tragende Säule der Gesellschaft

„Die Ehrenamtlichen sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Es ist mir ein persönliches Anliegen, diese so gut wie möglich zu unterstützen“, so Stelzer. Seit Herbst des Vorjahres werde daher eine Ehrenamtsstrategie ausgearbeitet.

Laut Studien sind 60 Prozent der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ehrenamtlich tätigt. „Die Ehrenamtlichen sind ein wesentlicher Faktor für die Erfolgsgeschichte Oberösterreichs. Nur durch das Engagement und das Herzblut, das so viele Landsleute in Organisationen und Vereine stecken, ist es möglich, dass unser Land so viele Möglichkeiten bietet“, zollt Stelzer den Engagierten Lob und Respekt.

Seit dem Startschuss im November 2023 gab es bereits regionale Workshops und Online-Befragungen von rund 5.000 Vereinen. Im Herbst stehen weitere Workshops, etwa zu den Themen „Jugend“ und „Senioren“ am Programm.

„Unser Ziel ist, die vielfältigen Aktivitäten, die in allen Bereichen Oberösterreichs bereits stattfinden, besser aufeinander abzustimmen und neue, das Ehrenamt fördernde Maßnahmen zu entwickeln und zu unterstützen“, sagt Stelzer.