Land OÖ startet tägliche Lawinenberichte

Um Lawinenunfälle zu verhindern, stellt das Land OÖ vor allem Tourengehern Lawinenberichte zur Verfügung, damit diese die Gefahrenlage bestmöglich einschätzen können. Auch in Oberösterreich ist die Lawinengefahr zuletzt wieder angestiegen.

Mit Freitag wurden die Lawinenberichte daher von anlassbezogen auf täglich umgestellt. Die Berichte können auf der Website des Lawinenwarndienstes abgerufen werden.

Lesen Sie auch

Der Bericht wird in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse sowie der Lawinen-Schneedecken- sowie Schneesituation im Bergland erstellt und steht am Vortag ab 18 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich können sich Wintersportler mit Erfahrungsberichten und Fotos am Skitourenportal austauschen.