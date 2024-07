Landesgericht Linz: Drei bis sechseinhalb Jahre Haft für Drogendealer

Drei Männer, 21 und 23 Jahre alt, mussten sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Linz wegen Drogenschmuggels verantworten. Ihnen wurde zur Last gelegt, zwischen August 2022 und Ende Jänner 2024 als kriminelle Vereinigung hohe Mengen an Suchtgift geschmuggelt und mit ihnen gehandelt zu haben.

Der 21-Jährige soll 184 Kilogramm Cannabis und ein Kilogramm Kokain von Deutschland nach Österreich gebracht haben beziehungsweise sich die Suchtmittel liefern haben lassen. Transportiert wurde die heiße Fracht per Zug.

Die beiden 23-Jährigen agierten als sogenannte Bunkerhalter – sie stellten ihm ihre Wohnungen als Depot zur Verfügung. Zudem sollen sie dem Jüngeren geholfen haben, die Drogen zu portionieren und zu verkaufen.

Der 21-jährige Haupttäter fasste sechseinhalb Jahre Haft, seine Komplizen drei beziehungsweise dreieinhalb Jahre aus. Zwei Urteile sind bereits rechtskräftig. Der Strafrahmen lag bei einem bis zu 15 Jahre Haft.