Landesregierung fördert Erwachsenenbildungs-Forum

Die oberösterreichische Landesregierung hat am 25. November mehrere Beschlüsse hinsichtlich der Erwachsenenbildung gefasst. Einerseits wird Geld für Bibliotheken und andererseits für das Erwachsenenbildungs-Forum Oberösterreich bereitgestellt.

Dazu muss man wissen: Die oberösterreichische Bibliothekslandschaft wird vom Ehrenamt getragen: In einem Großteil der über 290 öffentlichen Bibliotheken in Oberösterreich mit rund 3.100 Mitarbeitern engagieren sich mehr als 93 Prozent auf ehrenamtlicher Basis.

Eine professionelle Unterstützung in den verschiedensten Fragen (Reorganisation, media2go, Teamentwicklung, Neubau, Förderungen und vieles mehr) bieten sowohl das Land Oberösterreich als auch die Bibliotheksfachstelle der Diözese Linz. Um jedoch auch regional und flächendeckend präsent zu sein, bedarf es des Aufbaues eines Netzwerkes von Regionalbegleitern, welche im Durchschnitt 15 Bibliotheken betreuen.

Da es immer schwieriger wird, Personen zu finden, die sich über ihr ehrenamtliches Engagement in der eigenen Bibliothek hinaus auch noch für die sehr anspruchsvolle Tätigkeit der Regionalbegleitung engagieren, wurde schon 2016 ein Projekt gestartet, um diese zu professionalisieren und sicherzustellen.

Die laufenden Projektkosten dafür betragen jährlich 54.000 Euro, dieser Landesbetrag wurde für die Bibliotheksfachstelle der Diözese Linz nach Beschluss in dieser Sitzung bereitgestellt.

Weiters wurde in dieser Sitzung ein Beitrag in der Höhe von 40.700 Euro genehmigt, der dem Erwachsenenbildungs-Forum Oberösterreich zugutekommt. Damit wird die Durchführung qualitativ hochwertiger Projekte zur politischen Erwachsenenbildung in Oberösterreich finanziell unterstützt.

Ein weiterer Beschluss der Landesregierung betrifft die Ökostromerzeugung. Das Land Oberösterreich gewährt zwei Betrieben für die Überdachung von Parkplätzen inkl. Ausstattung mit PV-Modulen an den Standorten Braunau am Inn beziehungsweise Eberstalzell insgesamt und maximal 500.000 Euro an Energiefördermitteln im Rahmen des Förderprogrammes „PV-Parkplatzüberdachung“. Durch den Betrieb dieser PV-Anlagen können insgesamt etwa 350 Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr vermieden werden.