Landesregierung genehmigt Aktionsplan gegen Extremismus

Stelzer: Staatsfeindliche Gesinnung darf keinen Platz in Köpfen haben

Auf Antrag von Landeshauptmann Thomas Stelzer hat die OÖ Landesregierung am Montag den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus beschlossen.

Das Handlungskonzept wurde 2010 erstellt und in der Folge mehrfach angepasst. Ziel der jüngsten Überarbeitung war es, eine Darstellung aktueller Bedrohungslagen durch den Verfassungsschutz abzubilden.

„Wir haben klargestellt, dass Extremismus in jeder Form keinen Platz in Oberösterreich hat. Staatsfeindliche Gesinnung darf keinen Platz in unseren Köpfen haben“, betonte Stelzer. Darum müsse die Sensibilisierung und Prävention gestärkt werden.

61 neue Maßnahmen

In den Aktionsplan wurden 61 neue Maßnahmen aufgenommen. Diese reichen von Demokratie-Bildung über die Stärkung der Medienkompetenz bis hin zur Förderung kultureller und sonstiger Projekte. Dazu zählen u. a.