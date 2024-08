Landjugend-Landesentscheid im Pflügen — Die Pflügerelite steht fest

Das Leistungspflügen – ein anspruchsvoller Bewerb, der eine lange Tradition bei der Landjugend hat. Welche Landjugendlichen aus Oberösterreich das Zusammenspiel von Mensch und Technik am besten beherrschen, kristallisierte sich beim Landesentscheid dieser Tage in Handenberg (BR) heraus. Insgesamt 31 Teilnehmer und eine Teilnehmerin haben sich in drei verschiedenen Kategorien gemessen. Davon traten 11 Beetpflüger und 21 Drehpflüger gegeneinander an, wobei beim Drehpflug noch einmal in den Kategorien „Drehpflug standard“ und „Drehpflug spezial“ unterschieden wird. Durchgesetzt haben sich die Punktebesten Stefan Steiner (LJ Kremsmünster) bei den Beetpflügern und Sebastian Deixler-Wimmer (LJ Sattledt) bei den Wendern, wie die Drehpflüger auch genannt werden.

Ein bekanntes Gesicht in der Pflügerszene, zweimaliger WM-Teilnehmer und oftmaliger Landes- und Bundessieger, Stefan Steiner (LJ Kremsmünster) holt sich mit 112,84 Punkten den Landessieg in der Kategorie Beetpflug. Am zweiten Platz landet der Thalheimer Matthias Stiglhuber (LJ Thalheim) – auch er liefert mit 96,53 Punkten eine grandiose Leistung ab. Der Handenberger Andreas Eder (LJ Handenberg) nutzte seinen Heimvorteil für sich und vervollständigt das Stockerl mit einem hervorragenden dritten Platz.

Eine herausragende Leistung in der Kategorie Drehpflug spezial lieferte Sebastian Deixler-Wimmer (LJ Sattledt) ab. Mit grandiosen 115,28 Punkten und einem Abstand von fast fünf Punkten auf den Zweitplatzierten kann er sich seinen ersten Sieg auf Landesebene sichern. Der Lichtenberger Manuel Schuhmann (LJ Lichtenberg) überzeugt ebenfalls und landet auf Platz zwei. Auf den dritten Platz pflügt sich Hannes Altenbuchner (LJ Neukirchen/Enknach | BR).

In der Kategorie Drehpflug standard dürfen keinerlei Umbauten an den Pflügen vorgenommen werden. Sie müssen somit den Werksausführungen entsprechen. Auch dieses Jahr ist der Bezirk Wels-Land in dieser Kategorie wieder stark vertreten und kann sich einige Erfolge sichern. Alfred Weinbergmair (LJ Sipbachzell) führt dabei das Podest an und kann mit 95,92 Punkten ebenfalls seinen ersten Landessieg verbuchen. Dicht dahinter landet Alexander Hundstorfer (LJ Sattledt) mit 95,23 Punkten. Einen soliden dritten Platz erreicht der Schärdinger Leonhard Brait (LJ St. Florian/Inn).