Landjugend Landesentscheid Pflügen — Wer zieht die schönsten Furchen im Land?

Der Landesentscheid im Pflügen steht vor der Tür! In Zusammenarbeit mit der Landjugend Handenberg und dem OÖ. Pflügerkomitee veranstaltet die Landjugend Oberösterreich am Samstag, 17. August, das Landespflügen in Handenberg im Bezirk Braunau.

Wie gewohnt starten die Pflüger in den Klassen „Beetpflug“, „Drehpflug standard“ und „Drehpflug spezial“. Wer sich dabei auf Landesebene behaupten kann, darf Oberösterreich beim Bundesentscheid 2025 in Kärnten vertreten.

Seit über 70 Jahren gibt es das Leistungspflügen bei der Landjugend. Somit ist es einer der ältesten Landjugendbewerbe überhaupt. Dabei ist das Pflügen ein sehr anspruchsvoller Bewerb, der viel Zeit und Aufwand für die Teilnehmer erfordert. Beim Pflügen der vorgegebenen Parzelle Kriterien wie die Gleichmäßigkeit der Furchen, Unterbringung des Bewuchses und die Geradheiten eine Rolle spielen.

Zusätzlich verbringen die Pflüger aber auch sehr viel Zeit in der Werkstatt. Die Traktoren und Pflüge müssen perfekt aufeinander abgestimmt und auf die Gegebenheiten und den Zustand des Bodens angepasst sein. Die Landjugend Handenberg sorgt nicht nur für eine optimale Verpflegung, sondern auch ein buntes Rahmenprogramm wird geboten.

Bereits am Freitag findet die „Wahl zur Pflügerprinzessin“ mit anschließender Aftershowparty statt. Am Samstag ist neben dem Bewerb auch für ein Kinderprogramm mit Hüpfburg gesorgt. Zusätzlich gibt es Tanzeinlagen und Bierkistensteigen. Nach der Siegerehrung sorgt „2Tonic“ für Unterhaltung.