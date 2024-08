Landjugend Oberösterreich triumphiert beim Bundesentscheid AUGO

Dieser Tage traten sechs engagierte 2er-Teams aus Oberösterreich zum spannenden Bewerb an: Beim Bundesentscheid der Agrar- und Genussolympiade in Obertrum (Salzburg) konnten sie ihr umfassendes Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Wochenende war geprägt von interessanten Betriebsbesichtigungen, anspruchsvollen Theorietests und unterhaltsamen Geschicklichkeitsspielen.

Am Ende stand fest, wer sich in diesem Jahr als Bundessieger der Agrar- und Genussolympiade krönen durfte. Für Oberösterreich gab es gleich mehrfach Grund zum Jubeln: Die begehrten Stockerlplätze der Agrarolympiade wurden durch die beeindruckenden Leistungen der Teams aus dem Traunviertel erobert.

Der Wettbewerb begann für die Teilnehmer mit einer spannenden Besichtigung der Siglmühle in Seekirchen, einem renommierten Unternehmen, welches sich auf die Herstellung von Futtermitteln spezialisiert hat. Hier konnten die Landjugendlichen wertvolle Einblicke gewinnen und diese direkt bei der ersten Theoriestation anwenden. Am nächsten Tag ging es dann wissbegierig weiter: In herausfordernden Theorietests mussten die Teilnehmer ihr Wissen in Bereichen wie Zuckerproduktion, Gentechnik in der Landwirtschaft und Hofübernahme unter Beweis stellen.

Die Genussolympiade startete mit einer Führung durch die traditionsreiche Obertrumer Brauerei. Die Landjugendlichen tauchten dabei in die Welt des Bierbrauens ein und wurden mit Wissen vom Reinheitsgebot bis hin zur Geschichte der Brauerei bereichert. Das Gelernte wurde bereits beim ersten Test abgefragt. Am zweiten Tag waren die Teams gefordert, ihr Konsumentenwissen bei Fragen zu Milch und Milchalternativen, Food Trends und Herkunftskennzeichnung zu zeigen.

Besonders erfolgreich waren die Teilnehmer aus Oberösterreich: Drei Teams der Genussolympiade traten in einem spannenden Duell gegen Steiermark an – und das mit großem Erfolg. Den dritten Platz sicherten sich Daniel Spitzbart und Thomas Eiersebner aus Gmunden. Knapp davor landeten die Aschacher Stefan Steiner und Georg Hinterplattner, die sich über den zweiten Platz der Agrarolympiade freuten.

Den krönenden Abschluss bildete der Bundessieg der Landjugend Sierning-Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land): Paul Stöcklmair und Fabian Bachmayr strahlten über ihre wohlverdiente Goldmedaille. Im Bild: Paul Stöcklmair und Fabian Bachmayr voller Freude über den Bundessieg der Agrarolympiade.