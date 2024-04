Landjugend stellt Wissen und Redegewandtheit unter Beweis

Dieser Tage standen begeisternde Reden und herausfordernde Stationen beim Landesentscheid 4er-Cup und Reden auf dem Programm. In der LWBFS Kleinraming (Bezirk Steyr-Land) versammelten sich 27 4er-Cup-Teams und 55 Redner, um die Besten der Besten zu küren.

In einem mit Spannung vollgepackten Wettbewerb zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können und ihr Talent. Beim Landesentscheid für Reden 2024 zeigten junge Mitglieder der Landjugend Oberösterreich beeindruckende Fähigkeiten in Spontanität, Ausdrucksstärke und Wortgewandtheit. Insgesamt 55 Jugendliche qualifizierten sich für diesen Wettbewerb und präsentierten ihre Reden in fünf verschiedenen Kategorien.

Besonders beeindruckte die Jury die Rede der 17-jährigen Christina Zauner aus der Ortsgruppe St. Marienkirchen bei Schärding (Bezirk Schärding) zum Thema „Auf wos woatn ma eigentlich – wenns Leben eh so kurz is“, wofür sie den Landessieg in der Kategorie „Vorbereitete Rede unter 18 Jahre“ erhielt. Simon Parzer aus der Landjugendgruppe Natternbach (Bezirk Grieskirchen) beschäftigte sich in seiner Rede mit der Frage „Ist das österreichische Bildungssystem am Puls der Zeit?“.

Mit fachlichem Input, Kurzweiligkeit und eindrucksvoller Präsentation überzeugte der junge Hausruckviertler die Jury und sicherte sich den Landessieg in der Kategorie „Vorbereitete Rede über 18 Jahre“. Antonia Zellinger aus der Landjugend Kallham (Bezirk Grieskirchen) sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Spontanrede unter 18“. Bei den Spontanrednern über 18 Jahren lieferten sich die besten vier ein beeindruckendes Duell vor einem großen Publikum. Die alles entscheidende Rede behandelte das Thema „Suchtmittelgesetz – soll Marihuana legal werden?“.

Die erst 18-Jährige Vorjahressiegerin aus der Kategorie Spontanrede U18, Magdalena Malzer, von der Landjugend Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land) beeindruckte sowohl das Publikum, als auch die Juroren mit ihrer Rede zu diesem Thema und setzte sich gegen die Zweitplatzierte Julia Pemwieser von der Landjugend Gilgenberg (Bezirk Braunau) durch. Das Team der Landjugend Altschwendt (Bezirk Schärding) lieferte das beste Gesamtpaket und freute sich über einen Sieg in dieser Kategorie.

Dicht gefolgt von der Landjugend Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach), welche den zweiten Platz in diesem Geschicklichkeitsbewerb belegten. Die Landessieger und Zweitplatzierten werden die Landjugend OÖ vom 11. bis 14. Juli beim Bundesentscheid Reden & 4er-Cup in Kärnten vertreten.