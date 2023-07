Landwirt in OÖ von eigenem Traktor samt Anhänger überrollt

Ein 67-jähriger Landwirt ist Samstagfrüh im oberösterreichischen Bezirk Grieskirchen bei Feldarbeiten von seinem eigenen Traktor samt montiertem Anhänger überrollt und verletzt worden. Der Mann wollte Grünschnitt mit dem Ladewagen einbringen. Er stieg kurz von der Zugmaschine ab, um einen Gegenstand von der Futterzeile zu entfernen. Dabei dürfte sein Gespann ins Rollen geraten sein.

Beim Versuch aufzuspringen und die Maschine zu stoppen, geriet er unter die Räder, berichtete die Polizei. Er stürzte vom Traktor und wurde vom hinteren Reifen überrollt.

Lesen Sie auch

Danach wurde er auch noch von der Achse des angehängten Ladewagens mitgeschleift und geriet schließlich auch unter die Räder des Anhängers. Seine 70-jährige Gattin war Augenzeugin des Unfalles, weil sie kein Handy mithatte, setzte sie sich auf ihren Traktor und fuhr zum rund 300 Meter entfernten Bauernhof, um den Notruf zu wählen.

Der 67-Jährige kam mit der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen. Der Traktor samt Ladewagen landeten in einem kleinen Graben rund 100 Meter von der Unfallstelle entfernt. An dem Gespann entstand erheblicher Sachschaden.