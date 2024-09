Langjähriger OÖGKK-Obmann im 80. Lebensjahr verstorben

Die Stadt Linz trauert um Gemeinderat i. R. Helmut Oberchristl, der am 5. September im 80. Lebensjahr verstorben ist. Die Verabschiedung findet am Freitag, dem 20. September 2024, um 10 Uhr im Urnenhain Linz/Urfahr-Park der Erinnerung statt.

„Mit dem Verstorbenen verliert die Landeshauptstadt Linz nicht nur einen verdienstvollen und überaus engagierten Politiker und Manager, der in den verschiedensten Bereichen Hervorragendes geleistet hat, sondern vor allem einen Menschen, der stets für die Anliegen seiner Mitmenschen ein offenes Ohr hatte, und sich immer in den Dienst der Gemeinschaft und des Miteinanders gestellt hat“, kondoliert die geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

Vor allem im Sozialbereich, etwa der maßgeblichen Beteiligung an der Gründung der Hauskrankenpflege und seiner Tätigkeit in der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) sowie als langjähriger Zentralbetriebsratsvorsitzender der voestalpine Stahl, habe Oberchristl Spuren hinterlassen.

Helmut Oberchristl wurde am 18. Oktober 1944 in Bad Gastein geboren. Nach der Schulausbildung absolvierte er eine Lehre als Maschinenschlosser in den Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerken. Wenige Jahre später folgte die Meisterschule für Maschinenbau-Betriebstechnik.

Mit 21 Jahren, im Dezember 1965, heiratete Helmut Oberchristl seine Frau Margit. Nach einem Jahr Ehe kam mit Claudia die erste Tochter zur Welt. 1976 folgte ihre Schwester Petra.

Schon in der Lehrzeit Jugendvertrauensrat

Oberchristl wurde bereits in seiner Lehrzeit Jugendvertrauensrat. Nach Absolvierung der Sozialakademie in Mödling übernahm er ab 1999 den Vorsitz des europäischen Betriebsrates der Voest Alpine AG sowie der Arbeitsgemeinschaft der Arbeitnehmervertretung im ÖIAG-Konzern. Oberchristl erhielt die Leitung des Zentralbetriebsrates der VA Stahl Linz und 2000 wurde er Vorsitzender der Konzernvertretung der Voest Alpine AG.

Seine Tätigkeit in der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse startete 1979, 1987 wurde er Obmann der OÖGKK, diese Position hatte er bis 2005 inne.

Vom 5. November 1985 bis 1. Oktober 1987 war Oberchristl SPÖ-Gemeinderat in Linz.

Oberchristl wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes OÖ, mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, dem Sportehrenzeichen der Stadt Linz und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Linz für Verdienste um Soziales ausgezeichnet.