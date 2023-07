Lauter 1er: Julia war die Schnellste

Endlich Ferien für 190.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich

Heute beginnen auch für knapp 190.000 Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich nach der Zeugnisverteilung die Sommerferien. Apropos Zeugnis: Für all jene Schüler, die heuer lauter Sehr gut heimbringen, ist jetzt die ideale Zeit, an der VOLKSBLATT-Aktion „Lauter 1er“ teilzunehmen, ehe die Schulsachen dann bis zum Herbst weggeräumt werden. Das erste Zeugnis hat uns bereits erreicht — mit exakt 14 Sehr gut.

Julia Silberhumer aus Grieskirchen hielt es bereits gestern in ihren Händen. Für die 13-Jährige, deren Lieblingsschulfach Deutsch ist, ist es bereits die zweite Teilnahme an der „Lauter 1er“-Aktion.

Nachdem sie heuer die Technische Mittelschule so erfolgreich abgeschlossen hat, hofft sie mit der HTL weitermachen zu können, wie ihre Mutter verrät. Denn Julia will auch künftig in einem technischen Beruf arbeiten.

Nun heißt es aber erst einmal entspannen und die Freizeit genießen. Und das ist für alle Schüler wichtig — nicht nur für die klügsten. Auch jene, in deren Zeugnis sich ein „Fleck“ eingeschlichen hat, brauchen eine Auszeit vom Schulalltag, darauf machen die Experten von Rat auf Draht aufmerksam. Nach der Pause kann es dann erholt weitergehen.