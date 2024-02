Lebenshilfe und Keimlingsbäcker verbindet langjährige Zusammenarbeit

Die Lebenshilfe-Werkstätte in Münzkirchen und den Keimlingsbäcker in Schardenberg verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Eine Beschäftigte arbeitet in der Backstube. Im Vichtensteiner Laden, dem Hofladen der Lebenshilfe, werden Produkte aus der Naturbackstube verkauft.

Sabine Schmidbauer arbeitete 2023 bereits das achte Jahr in Folge zwei Mal pro Woche in Form der Integrativen Beschäftigung beim Keimlingsbäcker in Schardenberg in der Backstube. Im Rahmen der Integrativen Beschäftigung werden Menschen mit Beeinträchtigung außerhalb der Lebenshilfe-Werkstätten in Unternehmen, bei Vereinen oder Privatpersonen tätig.

Schmidbauer erledigt in der Backstube Verpackungsarbeiten oder reinigt Bleche und Maschinen. Weiters kooperieren die Lebenshilfe-Werkstätte Münzkirchen und der Keimlingsbäcker beim Vichtensteiner Laden. Im Hofladen werden Produkte aus der Naturbackstube verkauft. Bei Kaffee und Kuchen ließen die Kooperationspartner das vergangene Jahr Revue passieren.

Der Keimlingsbäcker lud Mitarbeiter und Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die in der Lebenshilfe-Werkstätte Münzkirchen beschäftigt sind, in die Bäckerei mit angeschlossenem Café. „Wir verbrachten gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag“, bedankte sich Werkstättenleiter Gerhard Lautner für die Einladung und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.