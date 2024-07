Lebenshilfe-Wohnhaus Steyrermühl sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Die Bewohner der Lebenshilfe OÖ in Steyrermühl sind auf der Suche nach Freiwilligen, die mit ihnen Zeit verbringen möchten.

„Bei uns im Wohnhaus ist jede und jeder herzlich willkommen. Im Idealfall decken sich Hobbys von Interessierten mit denen unserer Bewohner*innen – etwa gemeinsame Spaziergänge oder Musizieren“, lädt Wohnhausleiterin Adriana Dreier ein, sich unverbindlich zum Kennenlernen zu melden.

Acht Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung leben vollbetreut im Wohnhaus der Lebenshilfe Oberösterreich in Steyrermühl. Während sieben Bewohner unter der Woche in Werkstätten in der Umgebung arbeiten, ist eine Bewohnerin bereits in der Pension und daher auch tagsüber zu Hause.

Dem zehnköpfigen Team ist es ein besonders Anliegen, jeden Bewohner nach seinen Bedürfnissen bestmöglich zu begleiten.