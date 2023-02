Bei einem Brand in einer Wohnung in Linz-Urfahr ist am Montag eine leblose Person gefunden worden.

Laut Polizei war zu Mittag noch nicht klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle. Eine weitere Person wurde von der Feuerwehr aus einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses gerettet.

Lesen Sie auch

Der Einsatz dauerte in den Mittagsstunden noch an, weitere Informationen gab es von Polizei und Feuerwehr zunächst nicht.