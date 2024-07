Lehrlinge bauen Bienenstöcke für mehr Biodiversität

Sieben Magistrats-Lehrlinge in Linz absolvierten im Vorjahr die Klimabündnis-Ausbildung zu Klimacheckern, um ein eigenes Klimaprojekt in Zusammenhang mit ihrem Arbeitsplatz zu verwirklichen.

Ein von vier Lehrlingen erarbeitetes Projekt konnte nun erfolgreich umgesetzt werden. Sie organisierten unter professioneller Begleitung die Konzeption und den Bau von Bienenstöcken und besuchen einen Imkereikurs, um selbst aktiv dem Bienensterben entgegenzuwirken.

Lesen Sie auch

Die städtische Tischlerei im Thurnermeisterhof fertigte mit Beteiligung ihrer Lehrlinge Bienenstöcke und eine sogenannte Bienenwiege, die jetzt im Botanischen Garten aufgestellt wurden. Bei letzterer Bienenbehausung steht nicht die maximale Honigausbeute im Vordergrund, sondern eine schonende, naturnahe Bienenhaltung, die der Biodiversität zugutekommt.

„Als Leitbetrieb für die Lehrlingsausbildung in Oberösterreich ermöglicht die Stadt Linz interessierten Lehrlingen in ihrem Beruf ein nachhaltig wirksames ökologisches Projekt planen und umzusetzen. Die frühe Erfahrung, gemeinsam etwas bewegen zu können, setzt bei den jungen Fachkräften ein ansteckendes, kreatives und produktives Potenzial frei“, so Personalreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl.

Mit dem Aufstellen der Bienenstöcke für vier bis fünf Völker ist das Engagement der Lehrlinge noch nicht vorbei. Nach dem Einlogieren der Tiere, das nun mit einem erfahrenen Imker aus dem Magistrat zu einem für die Bienen optimalen Zeitpunkt erfolgen soll, und dem Abschluss ihres Kurses werden sie sich weiter um die Bienenvölker kümmern.