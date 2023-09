Leiche am Inn entdeckt: Obduktion am Montag

Einen grausigen Fund machte Donnerstagvomittag eine Frau in Wernstein (Bezirk Schärding). Sie entdeckte bei einem Spaziergang am Inn eine Leiche im Schlamm und schlug Alarm.

Laut Polizei dürfte der Körper vom Hochwasser angeschwemmt worden sein. Es sei davon auszugehen, dass er sehr lange im Wasser lag, zumal man nicht einmal sagen kann, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Diese wird am Montag durchgeführt. Die Polizei vermutet weiter, dass der oder die Tote in Deutschland in den Inn geraten und mit der Strömung nach Oberösterreich getrieben war.