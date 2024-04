Lese- und Geschichtenfestival für Kinder ab vier Jahren

Drache Lenzibald am Linzer Pöstlingberg bekommt am Donnerstag, dem 18. und am Freitag, dem 19. April, viel Besuch.

Denn der OÖ Familienbund lädt im Rahmen des Lese- und Geschichtenfestivals Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren ein, sich mit Geschichtenerzählerinnen wie Marion Roll oder Ursula Laudacher auf eine fantasievolle Reise zu begeben. Zudem können die Kinder die Grottenbahn erkunden, in der Bücherecke schmökern oder beim Geschichtenwettbewerb mitmachen.

Familien können ohne Voranmeldung zwischen 9 und 11.30 Uhr vorbeikommen und vor Ort ein Ticket um 5 Euro pro Kind erwerben. Für erwachsene Begleitpersonen und Familienbund-Mitglieder ist der Eintritt frei.

„Beim Lese- und Geschichtenfestival wird die Welt der Bücher zum Leben erweckt. Wir freuen uns auf viele kleine und große Lese-Fans“, lädt OÖ Familienbund-Obmann Martin Hajart ein.

Infos unter www.ooe.familienbund.at/lesefestival