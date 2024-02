Lesung mit Susanne Scholl

Am 21. Jänner lud die Bibliothek Feldkirchen an der Donau um 19 Uhr zur Lesung mit Frau Susanne Scholl in den Pfarrsaal von Feldkirchen ein. Die Wiener Autorin las aus ihrem neuesten Roman „Omas Bankraub“, der sich dem höchst aktuellen Thema der Altersarmut von Frauen widmet.

Nicht nur dazu kamen im Anschluss an die Lesung Fragen aus dem Publikum, sondern auch Frau Scholls frühere Journalistentätigkeit in Russland, ihre Lebensgeschichte, das Bücherschreiben und andere diverse Themen interessierten die Besucherinnen und Besucher der Lesung.

Das Team der Bibliothek Feldkirchen hatte auch Selbstgemachtes und Getränke vorbereitet, somit stand einem gemütlichen Ausklang des Abends nichts im Wege.