Linda war die erste im neuen Kreißzimmer

Seit Freitag, 2. Februar, kommen Babys am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf im neu umgebauten Kreißzimmer zur Welt.

Nach dem Umbau kehrt dieses neu und modern ausgestattet wieder an seinen ursprünglichen Ort in den 2. Stock zurück. Bereits am Freitag erblickte die kleine Linda in den neuen Räumlichkeiten das Licht der Welt.

„Diese vermitteln eine ansprechende Atmosphäre und Geborgenheit. Vor allem in Zusammenhang mit der tollen Betreuung haben wir uns bei der Geburt unserer Tochter sehr wohlgefühlt“, erklärt die frischgebackene Mutter.

Viel Licht, Dachterrasse und Klimaanlage

Über sechs Monate lang wurden die in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten umgebaut, renoviert und auf den neuesten medizinischen Standard gebracht.

Mit einer Dachterrasse, Vor- und Nachwehenzimmer und zwei Entbindungswannen, bestechen sie mit lichtdurchfluteten modernen Räumen. Auch die Technik wurde in diesem Zug modernisiert. So können Gebärende zukünftig im Sommer in klimatisierten Räumen zur Ruhe kommen.

Zusammenarbeit im Family Center

Durch den Umbau befinden sich nun wieder alle Fachabteilungen rund um Mutter und Kind auf einer Ebene — im so genannten Family Center. Dadurch können die Abteilungen für Geburtshilfe und Gynäkologie, sowie Kinder- und Jugendheilkunde bestmöglich zusammenarbeiten. Dies bringt vor allem bei der Versorgung während und nach der Geburt viele Vorteile für Mutter und Kind und gewährleistet im Bedarfsfall zu jeder Zeit die bestmögliche medizinische Versorgung.