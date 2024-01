Linz AG Bestattung jetzt auch in Leonding tätig

Die Linz AG Bestattung ist seit 1. Jänner auch in Leonding vertreten. Das größte Bestattungsunternehmen Oberösterreichs erweitert sein Netz an Aufnahmebüros, um seinen Kunden so nah wie möglich zur Seite stehen zu können.

Drei Mitarbeiter stehen in der Filiale in der Michaelsbergstraße 16 im Trauerfall unterstützend und beratend zur Seite.

Lesen Sie auch

„Wir wollen die hohe Qualität, die wir der Linzer Bevölkerung zugutekommen lassen, auch den Menschen im Umland von Linz bereitstellen“, sagt Mario Wagenhuber, Leiter Bestattung & Friedhöfe der Linz AG. Insgesamt betreibt die Linz AG Bestattung seit Jahresbeginn zehn Aufnahmebüros, drei davon außerhalb von Linz.

In Abstimmung mit dem ehemaligen Bestatter, der Gemeinde und mit Respekt vor der geleisteten Arbeit in Leonding, hat die Linz AG die Nachfolge angetreten. Das bisher schon von der Bestattung Leonding genutzte Aufnahmebüro in der Michaelsbergstraße 16, bleibt bestehen und wird nach und nach für die Beratung von Trauernden adaptiert.

Das Bestattungsunternehmen ist seit 2005 als eines von wenigen in Österreich zertifiziert nach ISO 9001. Seit 2019 darf außerdem das Gütesiegel „Qualitätsbestatter“ geführt werden.