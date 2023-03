Linz AG investiert 20 Millionen in Lademöglichkeiten für E-Autos

750. Ladepunkt in Oberösterreich wird in Kürze eröffnet — Leichtere Zugänglichkeit durch Ladestationen bei Lebensmittelgeschäften

Über 112.000 E-Autos sind auf Österreichs Straßen bereits unterwegs, rund 22.000 davon allein in Oberösterreich. Um die Ladeinfrastruktur dem ständig steigenden Bedarf anzupassen, will die Linz AG in Oberösterreich bis 2028 250 hochwertige Lademöglichkeiten schaffen und dafür 20 Millionen Euro investieren.

In Linz gebe es ein klares politisches Bekenntnis zur E-Mobilität, hält Linz AG Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) fest. „Doch allein sind wir nicht in der Lage, bei der Energiewende etwas zu bewegen, dazu braucht es Systempartner“, so Luger. Die Linz AG habe von Anfang an den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur als Unternehmensaufgabe gesehen und Linz habe so eine Vorreiterrolle übernommen.

Lesen Sie auch

Ausbauplan

In Kürze wird die Linz AG ihren 750. Ladepunkt eröffnen, über 500 Ladepunkte betreibt das Unternehmen allein in Linz. „Bis 2028 wollen wir pro Woche eine neue hochwertige Lademöglichkeit schaffen“, so Linz AG-Generaldirektor Erich Haider.

Bereits in den kommenden beiden Jahren werden die Tiefgaragen von 150 Wohnanlagen mit Ladestationen ausgerüstet, wodurch 5000 Bewohner die Möglichkeit haben, ein E-Auto zu Hause zu laden. Um leicht erreichbare Ladestationen zu schaffen, setzt man auf eine Kooperation mit der Handelskette Spar. Bis 2028 sollen 80 Filialen mit Stromtankstellen ausgerüstet werden, die Hälfte davon werden „High Power Charger“ sein. Dafür wird die Linz AG 20 Millionen Euro investieren.

Mobilitätswende

Der Linzer Mobilitätsstadtrat Martin Hajart (ÖVP) begrüßt den Ausbau: „Jede Lademöglichkeit in der Tiefgarage einer Wohnanlage hilft mit, parkende Autos auf der Straße zu reduzieren und Platz für Fuß- und Radwege zu schaffen.“

Klimaneutralität werde man nicht erreichen, indem man nur die Verbrenner-Flotte durch eine E-Auto-Flotte ersetze, so die Linzer Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne): „Das wichtigste E-Mobil in Linz ist die Straßenbahn.“