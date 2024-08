Linz AG Linien optimieren das Haltestellenangebot im Hafenviertel

Mit 12. August wird die Haltestelle „Hafenportal“ in Betrieb genommen

Mit den fortschreitenden Umbauarbeiten im aufstrebenden Linzer Hafenviertel optimieren auch die Linz AG Linien ihr Haltestellenangebot in diesem Stadtteil. Am Montag, dem 12. August 2024 wird die Haltestelle „Hafenportal“ in Betrieb genommen.

Mit der Inbetriebnahme der Haltestelle verlagert sich auch die Endhaltestelle samt Umkehrschleife der Linien 46, 27* und N83 von der Haltestelle „Hafen“ zum „Hafenportal“.

Die direkte Öffi-Anbindung zum Hafenportal ist ein weiterer wichtiger Schritt im Zuge des Projekts Neuland und der damit verbundenen Entwicklung des Hafenviertels hin zu einem Zentrum wirtschaftlicher Leistungskraft und urbaner Lebensqualität, heißt es.

Von der Optimierung des Haltestellenangebots profitierten sowohl die Menschen, die im Hafenviertel arbeiten als auch Personen, die auf der Suche nach Freizeitaktivitäten sind. Es gibt jetzt eine direkte Anbindung zum Linz AG Hafenpark sowie zur Mural Harbor Gallery.

„Die LINZ AG LINIEN arbeiten kontinuierlich daran, das Angebot noch weiter zu attraktiveren. Unsere hochmodernen O-Busse sowie die kürzlich vollständig erneuerte Autobusflotte prägen nun auch das Stadtbild im aufstrebenden Hafenviertel positiv mit“, so Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner.

Änderungen der Linien 46, 27* und N83 im Überblick

Linien 46 (Froschberg – Hafenportal) und N83 (Neue Heimat – Hauptbahnhof – Hafenportal): Die Endhaltestelle der Linie 46 und der Linie N83 wird zur Haltestelle „Hafenportal“ verlegt. Die Haltestelle „Hafen“ wird aber von beiden Linien weiterhin bedient.

Linie 27 (Chemiepark – Fernheizkraftwerk) (gültig Montag bis Samstag tagsüber): Die Busse der Linie 27 bleiben von der Inbetriebnahme der Haltestelle „Hafenportal“ unberührt und bedienen weiterhin unverändert die Haltestelle „Hafen“.

Linie 27* (Chemiepark – Hafenportal) (gültig Montag bis Samstag ab 20.30 Uhr sowie Sonn- und Feiertag ganztägig): Die Busse der Linie 27*, die bisher in der Umkehrschleife „Hafen“ gewendet haben, wenden nun in der Endhaltestelle „Hafenportal“. Die Haltestelle „Hafen“ entfällt.

Für die genauen Fahrplaninfos stehen die LinzMobil-App und die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) zur Verfügung.