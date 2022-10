Am Mittwochabend ist eine 81-jährige Radfahrerin in Linz von einem sich schließenden Schranken am Kopf getroffen und schwer verletzt worden.

Eine Passantin beobachtete den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die betagte Linzerin ins Unfallkrankenhaus eingeliefert.

Wieso der Schranken, der sich kurz zuvor für den Lastwagen eines 28-Jährigen geöffnet hatte, beim Schließen die Dame traf, ist laut Polizei noch ungeklärt.