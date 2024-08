Linz: Kostenlose Pilzberatung öffnet am 19. August

Bis einschließlich 31. Oktober jeweils am Montag und Donnerstag von 8 bis 10 Uhr im Neuen Rathaus

Wer auf Nummer sichergehen und seine frisch gesammelten Pilze vor dem Verzehr vom Experten überprüfen möchte, kann die Pilzberatung der Stadt Linz in Anspruch nehmen.

Diese öffnet ab Montag, 19. August, jeweils am Montag von 8 bis 10 Uhr im Neuen Rathaus und schließt am Donnerstag, 31. Oktober. Um die Pilzberatung auch in der Zukunft weiterhin anbieten zu können, bekommt Mykologe Albert Kapun dieses Jahr Verstärkung durch eine neue Mitarbeiterin, die aktuell eine mykologische Ausbildung absolviert.

„Schwammerlsuchen ist ein beliebtes Hobby der Linzerinnen und Linzer. Mit unserer alljährlichen Pilzberatung verbinden wir Genuss und Sicherheit. Ich lade herzlich ein, unser kostenloses Service in Anspruch zu nehmen, wenn Zweifel über den Fund besteht. Lieber einmal zu viel als zu wenig zu uns kommen. Vorsorgen schützt vor Sorgen“, lädt der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml ins Neue Rathaus ein.

„Vergangenes Jahr hat sich das Aufsuchen der Pilzberatung wieder einmal als lebensrettend erwiesen, weil ein hochgiftiger Pantherpilz vorgelegt und sofort erkannt wurde. Das verdeutlicht die Wichtigkeit der Linzer Pilzberatung.“

„Die Beratung dauert etwa 15 Minuten – eine wertvolle Zeit, in der wir die Exemplare begutachten und feststellen können, ob der Pilz genießbar ist oder nicht. Nicht nur von Haus aus giftige Pilzfunde sind ungenießbar, sondern auch solche, die noch unreif oder alt und faulig sind, sind nicht zum menschlichen Verzehr empfohlen“, führt Mykologe Albert Kapun aus.

Besser sei, unvollständige, unreife sowie alte, verwurmte oder zu schwammige Pilze gleich im Wald zu lassen. Damit sei nicht nur Sicherheit, sondern ebenso ein sorgsamer Umgang mit den Pilzen gegeben.

Die Pilzberatung der Stadt Linz ist im Geschäftsbereich Gesundheit und Sport, Lebensmittelaufsicht und Veterinärwesen, in der Hauptstraße 1-5, 1. Stock, Zimmer 1043, im Neuen Rathaus angesiedelt.