Linz sagt Angsträumen mit mehr Licht den Kampf an

Linz will Angsträume der Stadt durch bessere Beleuchtung entschärfen und somit das Sicherheitsgefühl der Einwohner verbessern. In St. Magdalena wurde nun der erste Angstraum, die Hofbauerstiege, die zur Pfarrkirche Urfahr-St. Magdalena führt, besichtigt. Das Ergebnis: Noch heuer soll die bisherige Beleuchtung abgebaut und durch moderne Leuchtmittel, die direkt am Handlauf montiert sind, ersetzt werden.

Bereits 50 Angstplätze gemeldet

Bisher wurden bereits 50 Angsträume in Linz gemeldet, die nun überprüft werden. Unwohl fühlen sich die Menschen etwa im Volksgarten oder bei der Unterführung beim Linzer Musiktheater. Die Bevölkerung ist weiterhin aufgerufen, Orte, die bewusst gemieden werden oder an denen man ein Unsicherheitsgefühl verspürt, unter oebv.gmt@mag.linz.at zu melden.

Lesen Sie auch

„Oft lässt sich mit vergleichsweise geringem Aufwand das subjektive Sicherheitsempfinden durch eine entsprechende Beleuchtung verbessern. Der Einsatz moderner LED-Technik mit Bewegungssensoren sorgt zusätzlich dafür, dass diesbezüglich adaptierte Anlagen effizient und energiesparend arbeiten. Die Bewegungssensoren sorgen dafür, dass die Lampen nur dann hell leuchten, wenn Licht notwendig ist“, erklärt Mobilitätsstadtrat Martin Hajart (ÖVP).