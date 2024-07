Linzer Gestaltungsbeirat gibt grünes Licht für Wohnbauten

Drei Bauvorhaben der stadteigenen GWG sowie der WSG überzeugten am Dienstag im Linzer Gestaltungsbeirat. In der Leonfeldner Straße 54/Linke Brückenstraße entwickelt die GWG nach dem Entwurf von Ortner & Ortner Baukunst ein Gebäude für geförderten Wohnbau.

Besondere Merkmale dieses Projekts sind die Begrünung der Dachflächen sowie die Integration von Kinderspielflächen. Die bekannte Skulptur „Drei Marktfrauen“ von Walter Ritter (1965) wird im Park vor dem Neubau positioniert.

Die Gestaltung des Areals nimmt dabei thematisch Bezug auf dieses Kunstwerk. Sitzmöglichkeiten in bunten Staudenbetten und öffentlich zugängliche Grünanlagen tragen zur Attraktivität bei. Zudem verbleibt das Lebensmittelgeschäft vor Ort und wird im Erdgeschoß des Neubaus untergebracht.

Wohnprojekt erhält Unterflurmüllanlage

Ein weiterer geförderter Wohnraum der GWG wird in der Kudlichstraße von Karrer Oehlinger Architekten geplant. Sie realisieren eine Wohnanlage auf einem städtischen Grundstück, das als sozialer Wohnbau ausgewiesen ist. Das Projekt befindet sich im Stadtteil Froschberg und wird zudem eine moderne Unterflurmüllanlage beinhalten.

Die WSG will in der Wimhölzelstraße einen Bau nach den Plänen von F2-Architekten und R2-Projektmanagement errichten. Es handelt sich um ein fünfgeschoßiges Gebäude mit insgesamt 28 Wohneinheiten und einer Arztpraxis.

„Das Flachdach und auch der Innenhof, der mit einem Spielplatz ausgestattet ist, werden begrünt. Das Projekt stellt ein Beispiel für Nachverdichtung im Franckviertel dar und setzt Maßstäbe im sozialen Wohnbau“, so Planungsstadtrat Dietmar Prammer.

Begleitende Baumbepflanzung für Projekt in der Knabenseminarstraße

Bereits am Montag gab es für drei Bauvorhaben in Linz grünes Licht. Im Stadtteil Urfahr erteilte das Gremium für das Projekt in der Knabenseminarstraße 31/33 seine Zustimmung zur Einreichung. Die Anregungen des Beirates wurden aufgenommen und von Architekt Jenner entsprechend umgesetzt.

Um den Charakter der benachbarten Umgebung aufzunehmen, wurde das Wohnbauprojekt durch eine begleitende Baumpflanzung und ein Freiraumkonzept ergänzt. Empfehlungen wurden hinsichtlich der Gaupen und des Dachs noch mit auf den Weg gegeben.

Historischer Bestand wird modern aufgestockt

Das Bauvorhaben in der Scharitzerstraße 3, neben dem Volksgarten in der Innenstadt, wurde vom Beirat positiv aufgenommen und erhielt die Freigabe zur Einreichung. Der überarbeitete Entwurf von Heidl Architekten ZT GmbH sieht vor, die historische Fassade des Gebäudes aus dem späten 19. Jahrhundert zu erhalten. Diese Maßnahme sichert den architektonischen Charme am Standort und fügt ihm eine dreigeschoßige, moderne Aufstockung hinzu.

„Die gute Mischung aus historischem Bestand und zeitgemäßer Architektur wird das Stadtbild in der Scharitzerstraße noch einmal bereichern. Gleichzeitig kann damit neuer Wohnraum auf einem Bestandsgebäude geschaffen werden“, so Prammer.

Auch das Bauprojekt in der Hoppichlerstraße in Urfahr, ein Neubau eines Hauses mit vier Wohnungen, bekam grünes Licht. Das Projekt stellt eine Erweiterung der bestehenden Blockrandbebauung in der Hoppichler- und der Aubergstraße dar.

Der Entwurf stammt von der Klicarchitects GmbH. Das Wohnhaus wird eine überwiegend weiße Putzfassade erhalten. Während die Einreichung freigegeben wurde, sollen noch Detailplanungen überarbeitet werden, um weitere Anregungen des Beirats zu berücksichtigen.