Linzer JKU wird Teil des Supercomputers MUSICA

Die Johannes Kepler Universität Linz ist Teil des neuen Hochleistungs-Rechnerclusters MUSICA (Multi-Site Computer Austria). MUSICA ermöglicht eine sprunghafte Erweiterung der verfügbaren Rechnerkapazitäten und damit eine verbesserte Leistung für KI-Anwendungen.

Die Installation von MUSICA an der JKU wird in der ersten Hälfte 2025 erfolgen, der Regelbetrieb soll im dritten Quartal 2025 starten. Insgesamt werden an allen drei Standorten 36 Millionen Euro investiert.

JKU Rektor Stefan Koch freut sich über den Supercomputer an der JKU: „Die JKU betreibt seit vielen Jahren Spitzenforschung, unter anderem in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Quantenphysik. Um diese Exzellenz weiter auszubauen, ist eine Erweiterung der Rechenleistung unbedingt notwendig. MUSICA ist daher eine große Chance und ich freue mich sehr, dass die JKU Teil dieses neuen Hochleistungsrechner-Clusters ist.“

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, betont die Wichtigkeit von MUSICA: „Spitzenforschung ist heute mehr denn je auf entsprechende Infrastruktur und ausreichende Rechenleistung angewiesen. Das ‚MUSICA‘-Projekt ist ein Meilenstein für unsere heimische Forschungslandschaft und ein entscheidender Beitrag für Spitzenforschung insbesondere im KI- und Quantenbereich.“

Neue Möglichkeiten für Spitzenforschung der JKU

Der Teil von MUSICA an der JKU verfügt über 80 GPU- und 48 CPU-Knoten– eine Konfiguration, die ganz gezielt auf den KI-Schwerpunkt der JKU eingeht.

Denn: JKU Forscher, die besonders datenintensive Berechnungen ausführen, zum Beispiel das Trainieren von Künstlicher Intelligenz und das Analysieren großer Datenmengen, werden ganz besonders von dieser neuen Architektur profitieren.

Neues Datacenter an der JKU

Der Aufbau und die Installation von MUSICA erfolgt an der JKU in der ersten Hälfte von 2025, im dritten Quartal 2025 soll der Regelbetrieb starten.

„Vorerst wird der Hardware-Anteil von MUSICA direkt in einem extra dafür adaptierten Datacenter am JKU Campus aufgebaut und spätestens im 3. Quartal 2025 in Betrieb gehen. Langfristig ist geplant, die Infrastruktur in das gemeinsame Computing Center von JKU und IT:U zu transferieren. Hier starten gerade die Planungen, das Computing Center soll künftig von beiden Universitäten gemeinsam betrieben werden,“ erklärt JKU Vizerektor Alexander Freischlager.

Ergänzend zu MUSICA plant die JKU die Einrichtung eines GPU Computing Centers. Das Hochleistungs-GPU-Computing ist eine Schlüsselkomponente für die KI-Forschung. Dafür braucht es ausgebildete Experten, die in Form einer Core Facility allen Forschern Hilfestellungen bieten. Diese Einheit wird durch ein wissenschaftliches Board ergänzt, das Projekte evaluiert, Hilfestellung bietet und priorisiert.