Lkw als Geisterfahrer auf A9

Am Samstag kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall auf der A9 Pyhrnautobahn. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Usbekistan missachtete die Sperrung der Autobahn in Richtung Wels und folgte den fehlerhaften Anweisungen seines Navigationssystems, was ihn dazu veranlasste, über die Anschlussstelle Klaus fälschlicherweise wieder auf die Autobahn aufzufahren.

Trotz rotlichtgeschalteter Signalanlagen setzte der Mann seine Fahrt fort und geriet schließlich entgegen der Fahrtrichtung in die Tunnelanlagen Hungerbichel und Kienberg. Nachdem sofortige Tunnelsperren eingeleitet wurden, musste der Lkw-Fahrer seinen Wagen anhalten.

Lesen Sie auch

Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, eine Sicherheitsleistung wurde erhoben und er wird sich nun wegen fahrlässiger Gemeingefährdung vor der Staatsanwaltschaft in Steyr verantworten müssen.