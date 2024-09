Lkw-Lenker 31 Stunden unterwegs ohne ausreichend Ruhezeiten

Ein 30-jähriger Türke wird beschuldigt, mit seinem Sattelkraftfahrzeug im gewerblichen Güterverkehr die Fahrerkarte seines nahen Angehörigen im digitalen Kontrollgerät verwendet zu haben.

Dies konnte am Samstag kurz nach 14 Uhr in Enns am Rastplatz Enns Süd bei einer Kontrolle durch die Autobahnpolizeiinspektion Haid festgestellt werden.

Insgesamt hat der Lenker an acht Arbeitstagen diese Fahrerkarte verwendet. Bei diesem Gütertransport handelte es sich um eine Fahrt von Frankreich nach Rumänien, wobei der 30-Jährige zum Zeitpunkt der Kontrolle bereits 31 Stunden ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeit unterwegs war.

Die längste Ruhezeit betrug dabei knapp über 3 Stunden. Der Lenker zeigte sich geständig – er wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft und bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.