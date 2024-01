Lufttaxis für Linz weiterhin in der Warteschleife

Im Jahr 2020 hätte nach den Plänen der Linz AG zum ersten Mal ein selbstfliegendes Lufttaxi zu Testzwecken in Linz abheben sollen.

Generaldirektor Erich Haider unterzeichnete zu diesem Zweck im Mai 2019 einen Kooperationsvertrag mit dem chinesischen Technologieunternehmen EHang und dem Innviertler Flugzeugzulieferer FACC, bei dem das autonome Fluggerät (EHang 216) für zwei Personen in Serie gehen soll.

Bereits Ende 2020 sollten die Innviertler 300 Stück des 360 Kilogramm schweren Fluggerätes mit 16 Elektromotoren und Rotoren ausliefern. Bürgermeister Klaus Luger sprach sogar von einem Beweis, dass die Parole von Linz als innovativste Stadt Österreichs in die Realität umgesetzt werde.

Überzogene Erwartungen

Mittlerweile dürfte die damalige Euphorie in Linz aber einer gewissen Ernüchterung gewichen sein, denn passiert ist bis dato wenig. Susanne Gillhofer, Pressesprecherin der Linz AG, begründet im Gespräch mit dem VOLKSBLATT die jahrelangen Verzögerungen mit den nach wie vor ausstehenden Genehmigungsverfahren in der EU und in Österreich. Es werde aber weiter eifrig an dem Projekt gearbeitet.

Testflüge erfolgreich

Dies bestätigt man auch bei FACC. „Bei uns in St. Martin erfolgen regelmäßig Testflüge unter der Leitung von EHang, zuletzt vor einigen Wochen“, sagt Jakob Reichsöllner, Pressesprecher des Fertigung- und Entwicklungspartners des chinesischen Unternehmens, gegenüber dem VOLKSBLATT. Erst wenn die Europäische Flugsicherheitsbehörde grünes Licht gebe, stehe einer Teststrecke in Linz nichts mehr im Wege.

Generell sei der Bereich Urban Mobility ein riesiger Markt und habe für FACC großes Potenzial, so Reichsöllner. So verfüge man auch über eine Kooperation mit einem US-Hersteller, für den man Teile des Rumpfes und der Flügel von Lufttaxis produziere.

Wann in Europa die notwendigen Genehmigungen vorliegen werden bzw. wann erste Passagiere in Österreich mit Lufttaxis im urbanen Bereich abheben werden, darüber will man beim Flugzeugzulieferer nicht spekulieren. In Europa spiele die Sicherheit eine große Rolle und das sei auch gut so, meint der FACC-Pressesprecher.

China, USA haben die Nase vorne

Nicht nur China, auch die USA haben im Bereich der Lufttaxis gegenüber Europa die Nase vorne. So erhielt das kalifornische Start-up Archer Aviation bereits Ende 2021 einen Großauftrag der US-Fluglinie United Airlines in Höhe von einer Milliarde Dollar. Noch heuer will Archer mit den Lufttaxis in Serie gehen.

Von Heinz Wernitznig