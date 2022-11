Lukas Nagl ist Koch des Jahres

Seit Jahren matchen sich Lukas Nagl vom Bootshaus in Traunkirchen und Philip Rachinger vom Ois in Neufelden um die Nummer eins der Köche in Oberösterreich.

Heuer ist die Wahl von Gault&Millau auf den 34-jährigen Nagl gefallen, obwohl das Restaurant am Traunsee genauso wie das Mühlviertler Lokal seines Konkurrenten mit 18,5 Punkten bewertet und damit mit vier Hauben ausgezeichnet wurde.

Dahinter folgen das Lukas Restaurant in Schärding, das Tangl-berg in Vorchdorf und das Rossbarth in Linz mit jeweils 17 Punkten.

Bundesweit besser abgeschnitten bei den Gastro-Kritikern als das Bootshaus und das Ois haben lediglich sechs Top-Restaurants mit jeweils 19 Punkten.