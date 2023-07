Lungenkrebs: Bei früher Diagnose ist die Heilungschance hoch

Anlässlich des heutigen Welt-Lungenkrebstags weist die oö. Ärztekammer auf die Wichtigkeit der Vorsorge und Früherkennung von Lungenkrebs hin. Denn bei frühzeitiger Diagnose ist die Heilungschance hoch.

Zumeist wird Lungenkrebs erst entdeckt, wenn dieser sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Ein flächendeckendes Screening soll helfen, dass Karzinome früher erkannt und erfolgreich therapiert werden können.

Laut Österreichischer Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) werden nur 20 Prozent der Lungenkarzinome im Frühstadium und rund die Hälfte erst im letzten Krankheitsstadium entdeckt.

Im frühen Stadium hohe Überlebensrate

Lungenspezialist Univ.-Prof. Bernd Lamprecht, Primar am Linzer Kepler Uniklinikum und Primarärztevertreter in der Ärztekammer, betont: „Mittels CT-Screening wird Lungenkrebs wesentlich häufiger in den frühen Stadien I und II entdeckt. Das sind Stadien, in denen fast immer noch eine Heilung möglich ist.“ Bei frühzeitiger Diagnose und Therapie liege die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei rund 90 Prozent.

Da dieses Screening aber noch nicht umgesetzt ist, sei Eigeninitiative durch eine Kontrolle beim Lungenfacharzt gefragt. An vorderster Front beim Kampf gegen Lungenkrebs stehe der Abschied vom Raucher-Dasein – auch das Passivrauchen sei extrem schädlich.

„Vergessen Sie zudem nicht, dass das Rauchen nicht nur für Lungenkrebs, sondern auch hauptverantwortlich für die Entwicklung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist“, erinnert Lamprecht.