Im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen an der Polsen ist am Dienstagnachmittag ein Mähdrescher über ein abschüssiges Feld gerollt und anschließend in einem Wald gegen mehrere Bäume gekracht.

Als Feuerwehr, Rettung, Polizei und ein Notarzthubschrauber am Unglücksort eintrafen, befand sich der Lenker nicht mehr am Mähdrescher. Im Anschluss bargen die Feuerwehrleute die Erntemaschine.