Mängel in der Versorgung von psychisch kranken Jugendlichen

Seit Corona ist der psychische Zustand von Jugendlichen vermehrt in den Fokus gerückt. Dieser war auch Thema eines Sozialstammtisches der Katholischen Arbeitnehmer:innen-Bewegung OÖ im Cardijn Haus in Linz.

Mängel in der Versorgung von Jugendlichen mit psychischen Problemen wurden aufgezeigt, neue Angebote geschaffen, ob diese dauerhaft sind, steht aber noch in den Sternen. So ist etwa das Therapieangebot „Gesund aus der Krise“ vorerst nur bis Jahresende 2024 mittels eines Sonderfördertopfes genehmigt.

Die Probleme und die mangelnde Versorgung, stationär wie ambulant, war schon vor Corona virulent, beklagen Experten. Gefühle der Angst und der Unsicherheit nehmen in der Gesellschaft seit längerem zu und vervielfältigen sich durch multiple Krisen, die die Gesellschaft nicht zur Ruhe kommen lassen. Das vergangene Jahrhundert wird als das „Zeitalter der Neurosen“ bezeichnet, das jetzige als das „Zeitalter der Psychosen“, so der Tenor der Veranstaltung.

Krankmachender Leistungsdruck

Heidemarie Staflinger, in der AK OÖ für Pflege- und Gesundheitspolitik zuständig, sieht „im Neoliberalismus, der im Kern auf Leistungserbringung abzielt, einen Grund für die vielen psychischen Herausforderungen. Denn wenn jeder alles erreichen kann, wenn er sich nur genug anstrengt, ist Versagen folglich selbst verschuldet“. Doch auch ein ausbau- und veränderungswürdiges Bildungssystem, zu wenig Schulsozialarbeit sowie Schulpsychologie, Vereinsamung durch digitale Medien oder eine besondere Belastung, der junge Menschen ausgesetzt sind, wenn sie in der Familie die Fürsorgearbeit übernehmen müssen, nennt sie u. a. als Gründe für diese Entwicklung.

Psychotherapeutin Michaela Mayer setzt bei den Ursachen in der frühen Kindheit an und bezieht sich auf die Bindungstheorie des britischen Psychoanalytikers und Kinderpsychiaters John Bowlby: „Wenn von Anfang an ein haltgebendes, verlässliches Gegenüber fehlt, durch das man lernt, sich die Umwelt zu erklären und ein stabiles Selbst zu entwickeln, fehlt dieses Fundament ein Leben lang. Es ist, als würde man ein Haus auf Sand bauen.“ Jene Kinder, die es heute am schwersten haben und Hilfsangebote nur wenig nutzen können, seien in sehr belasteten Familien aufgewachsen. Es bedürfe daher eines Blickes auch auf die Eltern und mehr Angebote für Angehörige.

Die Politik sei gefordert, auf vielen Ebenen an Schrauben zu drehen, um eine gesamtgesellschaftliche Verbesserung des psychischen Wohlbefindens zu erreichen. Es dürfe nicht das Motto „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut“ als Ausrichtung für jegliche Entscheidung herangezogen werden. Entscheidungsgrundlage müsse sein, was die Gesellschaft brauche, damit möglichst viele ihr Leben menschenwürdig und gesund verbringen können.