In der Gemeinde Aurach am Hongar (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich ist am Sonntagnachmittag ein 45-Jähriger bei der Stallarbeit von einem Stier getötet worden.

Der zunächst Schwerverletzte wurde laut Polizei im Kuhstall von seinem 18-jährigen Sohn gefunden, der die Rettung und seine Mutter verständigte.

Die Verletzungen waren jedoch so schwer, dass der 45-Jährige noch am Abend im Krankenhaus starb. Am Montag wurde die Polizei von dem tödlichen Arbeitsunfall informiert.