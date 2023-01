Mann bei Sturz von Leiter gepfählt

Ein 39-Jähriger ist am Samstagvormittag in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) von einer Leiter gestürzt und dabei vom Metallsteher eines Maschendrahtzaunes gepfählt worden.

Der Mann schnitt mit einer Motorsäge in etwa fünf Metern Höhe den Ast einer Eiche ab, als das Holz splitterte, gegen seinen Kopf schlug und er abstürzte.

Er fiel rücklings auf den Metallsteher. Nach der notärztlichen Erstversorgung kam der Mann ins Klinikum Wels, berichtete die Polizei.

Das Unglück passierte kurz nach 11.00 Uhr. Der 39-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen hatte seinem 83-jährigen Vater im Garten geholfen. Der Pensionist sicherte den Ast mit einem Seil, während dieser abgeschnitten wurde.

Ersthelfer befreiten den Schwerverletzten und übergaben ihn den Rettungskräfte, berichtete die Freiwillige Feuerwehr der APA. Der Sohn blieb nach dem Unfall noch bei Bewusstsein.