Mann randalierte in Linz und verletzte drei Einsatzkräfte

Am Montagmorgen kam es in Linz zu einem gewalttätigen Zwischenfall, bei dem ein 34-jähriger Mann mehrere Polizeibeamte während seiner Festnahme verletzte.

Der Vorfall ereignete sich an der Wiener Straße, nachdem die Polizei den Mann wegen des Verdachts auf Körperverletzung aus einer Straßenbahn holte.

Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv, schrie die Beamten an und nahm eine bedrohliche Haltung ein. Er versuchte, eine Polizistin zu schlagen, stieß sie gegen eine Glasscheibe und griff eine weitere Beamtin am Kopf an.

Die Beamten setzten letztlich Pfefferspray ein, um den Mann zu überwältigen. Bei der anschließenden Rangelei auf dem Boden erlitt ein weiterer Polizist Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz überführt.