Mann rettet unterkühlte Frau bei Steyregg aus Donau

Am Montagvormittag kam es zu einer dramatischen Rettungsaktion am Ufer der Donau in der Nähe des Pleschingersees. Ein 47-jähriger Mann, der im Auftrag seines Arbeitgebers Wasseruntersuchungen durchführte, sprang beherzt in das eiskalte Wasser, um eine in Not geratene Frau zu retten.

Alarmiert von einem Passanten, erkannte der Mitarbeiter der Wasserwirtschaft die Dringlichkeit der Situation und zögerte nicht, sich bis auf die Unterwäsche zu entkleiden und sich in die gerade einmal 2,9 Grad kalte Donau zu stürzen.

Nach einem beherzten Schwimmeinsatz gelang es ihm und einem weiteren Passanten, die 61-jährige Frau bosnischer Herkunft ans Ufer zu bringen, obwohl sie etwa 50 Meter durch die starke Strömung abgetrieben wurden.

Sofort nach der Rettung wurde die Erstversorgung durch Notärzte eingeleitet und die Frau, die stark unterkühlt und nur noch bedingt ansprechbar war, ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht. Durch den mutigen Einsatz konnte Schlimmeres verhindert und die Frau einer notwendigen medizinischen Versorgung zugeführt werden.