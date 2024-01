In einer tragischen Verkettung von Ereignissen kam es am Donnerstagvormittag in Haiding zu einem tödlichen Unfall.

Ein 80-jähriger Mann und seine Hündin wurden beim Überqueren der Gleise von einem Zug erfasst und verstarben noch am Unfallort.

Der Bewohner aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 11:10 Uhr in Richtung Katzbach unterwegs, als das Unglück geschah. Die näheren Umstände des Vorfalls werden derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.