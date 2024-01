Mann von unbekannten Tätern attackiert und geschlagen

Am Samstagabend kam es zu einem gewalttätigen Übergriff am Stadtplatz in Schärding. Ein 30-jähriger Mann wurde beim Versuch, Zigaretten aus einem Automaten zu ziehen, von zwei Unbekannten attackiert und geschlagen.

Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Schärding eingeliefert. Die Täter, denen es gelang zu fliehen, wurden als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, einer mit schwarzer Kappe und der andere mit blonden Haaren und orangefarbenem Pullover.

Sie entkamen in einem dunklen Audi mit Schärdinger Kennzeichen. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Angreifer nicht gefasst werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schärding unter 059133/4270.