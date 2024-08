Maria Holzinger zum 102. Geburtstag gratuliert

Maria Holzinger aus Regau konnte sich anlässlich ihres 102. Geburtstags über zahlreiche Gratulationen freuen.

Besonders freute sie sich über den Besuch von Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer, der der Jubilarin herzlich zu diesem beeindruckenden Lebensjahr gratulierte.

Neben den Glückwünschen des Landesobmanns erhielt die Jubilarin auch herzliche Grüße von einer Delegation des lokalen Seniorenbundes sowie vom Regauer Bürgermeister Peter Harringer. Frau Holzinger ist seit 34 Jahren Mitglied in der Ortsgruppe Regau und lebt mittlerweile in einem Alten- und Pflegeheim in Vöcklabruck.