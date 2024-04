Marktmusik Schörfling überreichte Jungmusikerleistungsabzeichen

Dieser Tage hielt die Marktmusikkapelle Schörfling/Attersee im voll besetzten Turnsaal der Volksschule das Frühlingskonzert ab. Vor dem Konzert wurden 15 Jungmusikerleistungsabzeichen verliehen.

Folgende Jungmusikerinnen und -musiker haben die Übertrittsprüfung erfolgreich absolviert — Juniorleistungsabzeichen: Karoline Drack, Julian Götschhofer, Matthias Gründl, Ida Hainbucher, Emil Klausecker, Konrad Klein, Tristan Nagl, Julia Riedl, Luisa Streicher — Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze: Carla Gründl, Luisa Gründl, Juliane Schachinger, Lisa Stallinger, Sarah Stöckl — Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber: Nele Wimmer.

Weiters wurden Ehrungen an verdiente Musiker überreicht — Verdienstmedaille in Bronze: Magdalena Bachinger, Jürgen Richter — Ehrenzeichen in Silber: Gerhard Koderhold, Carmen Nöhammer — Verdienstkreuz in Silber: Julius Irran.